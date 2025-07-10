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الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية بحق أطفال ونساء عقب قصفه طابور مساعدات بدير البلح

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بالفيديو الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية بحق أطفال ونساء عقب قصفه طابور مساعدات بدير البلح

10 يوليو 2025 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية بحق أطفال ونساء في قصفه طابور مساعدات بدير البلح

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مجزرةً داميةً في قصفها مجموعة من المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 13 شهيدًا معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين جرَّاء قصف طائرات الاحتلال طابور توزيع مكملات غذائية للأطفال مقابل مغسلة البشير، قرب دوار الطيارة، في مدينة دير البلح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مكملات غذائية للأطفال

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