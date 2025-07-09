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آلية التسجيل للدورة الثالثة لامتحان الثانوية العامة 2023 في غزة (شرح بالصور)

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آلية التسجيل للدورة الثالثة لامتحان الثانوية العامة 2023 في غزة (شرح بالصور)

09 يوليو 2025 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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التعليم العالي تعلن آلية التسجيل للدورة الثالثة لامتحان الثانوية العامة 2023 في غزة (شرح بالصور)
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل للطلبة داخل محافظات غزة، الراغبين في الاشتراك بامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023 - الدورة الثالثة.

وقد أوضحت الوزارة الآلية الكاملة للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني المخصص، داعية الطلبة إلى اتباع الخطوات بدقة لضمان إتمام العملية بنجاح.

خطوات التسجيل في امتحان التوجيهي (الدورة الثالثة)

لإتمام عملية التسجيل بنجاح، يجب على الطلبة اتباع الإجراءات التالية خطوة بخطوة:

  •  * الدخول إلى الموقع الإلكتروني: التوجه إلى رابط التسجيل الرسمي، اضغط هنا 
  •  * إدخال بيانات الاعتماد:
  •    * اسم المستخدم: gazap3
  •    * كلمة المرور: 12345678
  •  * التحقق الأمني: إدخال النص الظاهر في الصورة (Captcha).
  •  * تسجيل الدخول: الضغط على زر "تسجيل الدخول" للوصول إلى نظام التوجيهي.
  • استكمال بيانات الطالب وتقديم الطلب

بعد تسجيل الدخول بنجاح، يجب على الطالب استكمال البيانات الشخصية وتقديم الطلب عبر الخطوات التالية:

  •  * اختيار الخدمة: من القائمة الجانبية، اختر "تسجيل طلاب داخل غزة" المخصصة للمشتركين في الدورة الثالثة لعام 2023.
  •  * البحث عن بيانات الطالب: في الشاشة التالية، قم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ثم اضغط على زر "بحث".
  •  * تحديث البيانات: ستظهر بيانات الطالب تلقائياً. من الضروري جداً تحديث معلومات المحافظة، والعنوان، ورقم الهاتف لضمان صحة البيانات.
  •  * تأكيد التسجيل: بعد مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على زر "أوافق على صحة البيانات والتسجيل". ستظهر لك رسالة تأكيد تفيد بأن "العملية تمت بنجاح".

ملاحظات هامة للطلبة المتقدمين

شددت الوزارة على مجموعة من النقاط الهامة التي يجب على الطلبة أخذها في عين الاعتبار:

  •  * بطاقة الجلوس: لن تكون طباعة بطاقة الجلوس متاحة فوراً بعد التسجيل، حيث سيتم تفعيلها لاحقاً بعد تحديد قاعات الامتحانات وتوزيع الطلبة عليها.
  •  * مشاكل في التسجيل: في حال انطبقت شروط التسجيل على الطالب ولم تظهر بياناته عند البحث، يجب عليه التواصل فوراً مع الدعم الفني من خلال الأيقونة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.
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#التعليم #الثانوية العامة #التوجيهي #التربية

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