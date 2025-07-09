حماس: هدم الاحتلال للمنازل بالضفة محاولة اقتلاع ممنهجة للفلسطينيين

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لسياسة هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية المحتلة، والتي طالت أكثر من ألف منزل منذ مطلع العام، يُعد دليلاً على استمرار الاحتلال في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وأشارت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن عمليات الهدم تركزت بشكل خاص في مخيمات جنين وطولكرم، فيما شهدت القدس ورام الله ونابلس خلال اليومين الماضيين هدم عشرة منازل.

وأكدت "حماس" أن وحدة الشعب الفلسطيني وصموده وتصعيد المقاومة، هي الوسيلة الأنجع لإفشال مخططات الاحتلال الرامية لاقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.

وطالبت الحركة بتحرك دولي فاعل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، مشددة على أن هذه الجرائم تتصادم مع كافة القوانين الدولية والإنسانية.

وتأتي عمليات الهدم والتجريف هذه ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم للرحيل القسري، خاصة في المناطق المحيطة بالقدس التي تتعرض لضغوط متزايدة من سلطات الاحتلال بهدف توسيع المستوطنات وبسط السيطرة الكاملة على محيط الجدار العنصري.