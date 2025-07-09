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بالفيديو عضو "أيباك" حاول إحراج المذيع أحمد طه .. فكان الرد صادماً (فيديو)

09 يوليو 2025 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
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عضو "أيباك" حاول إحراج المذيع أحمد طه .. فكان الرد صادماً (فيديو)
وكالات/ فلسطين أون لاين

شهدت حلقة "المسائية" على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، مواجهة حادة بين المذيع أحمد طه وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة أيباك هاري ليبمان، حول ما إذا كانت إسرائيل قد نجحت فعلاً في القضاء على حركة حماس في قطاع غزة.

وخلال النقاش، شكك المذيع أحمد طه في فرضية نهاية حماس، مشيراً إلى أن استمرار الحرب في غزة وتواصل المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين يدحض هذا الادعاء، في وقت يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية.

في محاولة لإحراج طه، سأل ليبمان عما إذا كانت عمليات المقاومة المسلحة التي تشنها حماس تُعد "انتصاراً". لكن المذيع ردّ عليه برد حاسم وصادم، قائلاً: "هل يعتبر قتل 18 ألف طفل انتصاراً؟"، في إشارة إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردّ طه بسؤال مباشر إلى ضيفه: "هل كانت إسرائيل تعتبر قتل آلاف الأطفال والنساء انتصاراً؟"، وهو ما أحرج الضيف وأربك مجريات الحوار.

وتُعَد منظمة "أيباك" واحدة من أقوى جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وتعمل على ضمان دعم الكونغرس الأمريكي للسياسات الإسرائيلية منذ تأسيسها عام 1951.

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#حماس #الجزيرة #أيباك #الجزيرة مباشرة

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