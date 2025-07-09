ألبانيز: اغتصاب الأسرى الفلسطينيين نمط ممنهج داخل سجون الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن اغتصاب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بات "واسع النطاق وممنهجاً"، محذّرة من أن هذه الممارسات تشكّل أحد المكونات الأساسية لجريمة الإبادة الجماعية.

وقالت ألبانيز، في منشور لها عبر منصة "إكس"، إن "المعتقلين الفلسطينيين من الجنسين تعرضوا للعنف الجنسي"، مشيرة إلى أن حادثة الاغتصاب الجماعي التي وثّقت في مركز اعتقال "سدي تيمان" ليست حالة فردية، بل تمثل جزءاً من نمط متكرر من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه الانتهاكات "لا تقتصر على القسوة فحسب، بل ترقى إلى أن تكون جزءاً من الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أن إلحاق ضرر جسدي أو نفسي شديد بأفراد جماعة ما بوصفهم جزءاً منها، يعدّ أحد العناصر الأساسية المُكوِّنة لجريمة الإبادة الجماعية.

وفي السياق، طالبت "ألبانيز"، ثلاثة دول أوروبية بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، خلال زيارته لواشنطن، بالرغم من كل الانتهاكات التي تقوم بها حكومته المتطرفة بحق الفلسطينيين، والتي ترقى لجرائم حرب.