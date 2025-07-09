وفاة رضيعة جرَّاء سوء التَّغذية ونقص الرعاية الطبيَّة في غزَّة

ارتقت رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، أمس الثلاثاء، جراء معاناتها من سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية.⁣

وأعلنت مصادر طبية، أنّ الطفلة سلام أبو وادي ذات الـ 7 أشهر وهي من سكان شمال قطاع غزة، توفيت الثلاثاء؛ جراء معاناتها من تداعيات سوء التغذية.

وفي وقت سابق، وجه والد الرضيعة أبو وادي مناشدة عاجلة لإنقاذ حياتها والسماح لها بالسفر لمصر لتلقي العلاج جراء مضاعفات بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج داخل القطاع.

ووفقًا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 66 طفلًا فلسطينيًا جوعًا منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن هذا السلوك يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف عن تعمّد الاحتلال "الإسرائيلي" استخدام التجويع سلاحاً لإبادة المدنيين وخاصة الأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأدان هذه الجريمة المستمرة بحق الطفولة في قطاع غزة، مُستنكرًا الصمت الدولي المعيب تجاه معاناة الأطفال الذين يُتركون فريسة للجوع والمرض والموت البطيء.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، بالإضافة إلى الدول الداعمة والمنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، مسؤولية المشاركة الفعلية في هذه الانتهاكات الجسيمة.

ودعا المكتب الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التَّدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فوراً، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية، وإنقاذ ما تبقى من الأطفال والمرضى قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين