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الصِّحَّة بغزَّة: 105 شهداء و 530 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

09 يوليو 2025 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 105 شهداء و 530 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 105 شهداء، و 530 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء، وأكثر من 57 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 773 شهيدًا وأكثر من 5,101 إصابة.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 7,118 شهيدًا و25,368 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,680 شهيدًا و 137,409 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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