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الصِّحَّة تُحذِّر من ارتفاع مقلق في تسجيل حالات الإصابة بالحمى الشوكية بغزَّة

الصِّحَّة تُحذِّر من ارتفاع مقلق في تسجيل حالات الإصابة بالحمى الشوكية بغزَّة

09 يوليو 2025 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة تٌحذِّر من ارتفاع مقلق في تسجيل حالات الإصابة بالحمى الشوكية بغزَّة

حذَّرت وزارة الصحة بغزَّة، من ارتفاع مقلق في تسجيل حالات الإصابة بالحمى الشوكية في قطاع غزة وسط تدهور صحي وإنساني وبيئي غير مسبوق.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إنَّها سجَّلت زيادة واضحة في عدد الحالات المشتبه بها والمؤكدة للحمى الشوكية "خاصة بين الأطفال أقل من خمسة سنوات وهي الفئة الأكثر عرضة للمرض ومضاعفاته الخطيرة".

وأوضحت، أن تراجع مستوى الرعاية الصحية بخروج المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وتدميرها والتدهور الكبير في الأرصدة الدوائية ونقص تطعيمات الأطفال يحد من جهود الاستجابة الطارئة.

وأشارت إلى أنَّ عوامل خطيرة دفعت بالحالة الصحية العامة في قطاع غزة لتكون مجالاً خصباً لانتشار وتفشي الأمراض خاصة بين الفئات العمرية الأكثر ضعفا وأقل مناعة وهم الأطفال وكبار السن والحوامل.

وأكدت وزارة الصحة، أنَّ الأوضاع الكارثية في مراكز الإيواء والنقص الحاد في مياه الشرب وانتشار مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات يدفع بالأوضاع الصحية إلى المزيد من التدهور.

ووجَّهت وزارة الصحة نداءً عاجلًا إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للحد من انتشار المرض وتعزيز قوائم الأدوية اللازمة للحالات التي يتم تأكيد إصابتها بالمرض والتطعيمات الضرورية.

ودعتْ وزارة الصحة المواطنين الكرام إلى اتباع طرق الوقاية والإرشادات الطبية المناسبة لتعزيز الوقاية من المرض والحد من خطورة التفشي بين الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #الحمى الشوكية

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