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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

09 يوليو 2025 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته.

وأوضحت، أن المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويُشار إلى أن باحات المسجد الأقصى تشهد اقتحامات يومية ومتكررة من قبل المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، وسط تضييقات دخول الفلسطينيين من القدس، وأراضي الداخل المحتل عام 1948، ومنع مواطني الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.

وانطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والرباط بالمسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #مستوطنون يقتحمون الأقصى #طوفان الأقصى

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