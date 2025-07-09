"التربية والتعليم" تعلن عن منح دراسية في رومانيا 2025/2026 في البكالوريوس والدراسات العليا

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن توفر عدد من المنح الدراسية الكاملة في رومانيا للعام الأكاديمي 2025/2026.

هذه المنح متاحة للطلاب الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي في مرحلة البكالوريوس، وكذلك لطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وتشمل أيضًا الاختصاص العالي في الطب البشري وطب الأسنان.

التخصصات المتاحة:

- البكالوريوس: يمكن للطلاب التقديم لدراسة الطب البشري والهندسة.

- الماجستير أو الدكتوراه: المنح متوفرة في مختلف تخصصات الهندسة.

- الاختصاص العالي: تشمل هذه الفرص تخصصات الطب البشري وطب الأسنان.

كيفية التقديم:

على الطلاب المهتمين اتباع الخطوات التالية لتقديم طلباتهم:

- الحصول على النماذج:

- لطلب وشروط منح البكالوريوس، اضغط هنا.

- لطلب وشروط منح الدراسات العليا، اضغط هنا.

- للحصول على طلب الحكومة المانحة (الرومانية)، اضغط هنا.

- تعبئة الطلب الإلكتروني للوزارة: اضغط هنا

- تسليم الوثائق: يجب تسليم جميع الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول إلى مقر الوزارة أو مكاتبها في موعد أقصاه الأحد الموافق 20 يوليو 2025.

أماكن تسليم الطلبات والوثائق:

- لطلاب الضفة الغربية:

مقر وزارة التربية والتعليم العالي: رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي، الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية.

هاتف: 022982630 أو 022982655

فاكس: 022987833

بريد إلكتروني: [email protected]

مكتب التعليم العالي في نابلس: شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103.

مكتب التعليم العالي في الخليل: الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332.

- لطلاب قطاع غزة:

يجب تحميل جميع الوثائق المطلوبة عبر الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة حتى موعد أقصاه الأحد الموافق 20 يوليو 2025. سيتم تسليم الوثائق ورقيًا في مقر الوزارة في غزة حال عودة الدوام بشكل كامل.

ملاحظة هامة: أي طلب غير مكتمل سيعتبر لاغيًا. تأكد من استيفاء جميع الشروط وتقديم كافة الوثائق المطلوبة لضمان قبول طلبك.

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لتعبئة الطلب وتحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونيًا.

تسليم الوثائق: يجب تسليم جميع الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول إلى مقر الوزارة أو مكاتبها في موعد أقصاه الأحد الموافق 20 يوليو 2025.

ملاحظة هامة: أي طلب غير مكتمل سيعتبر لاغيًا. تأكد من استيفاء جميع الشروط وتقديم كافة الوثائق المطلوبة لضمان قبول طلبك.

المصدر / فلسطين أون لاين