الطفلة ميرا تعاني أوضاعا نفسية سيئة في صراعها مع الشلل وفقدان النطق

دير البلح/ فاطمة العويني

ركام وحجارة ثقيلة تطايرت فوق أسرة ميرا أحمد - التي كانت تعيش في خيمة على أنقاض منزلها المدمر في مدينة خانيونس- جراء قصف منزل الجيران المكون من أربعة طوابق، ليخرجوا من تحت الأنقاض في لحظة قلبت حياتهم رأسا على عقب.

فمنذ تلك اللحظة أصبحت الأسرة أسيرة المستشفى بعد أن أصيبت ميرا " اربع أعوام" بشظايا في الدماغ وكسور أخطرها كسر في الجمجمة أفقدها القدرة على النطق والحركة.

تقول والدتها رنا الصليبي لـ "فلسطين أون لاين": " ميرا هي ابنتي الثانية وقد رزقت بها بعد ثماني سنوات من ولادة شقيقتها الكبرى وبعد رحلة علاج طويلة، كانت وردة اضفت لحياتنا الكثير من البراءة والحنان".

وتشعر الصليبي بالأسى وهي تنظر لطفلتها التي كانت تضج بالحيوية وهي طريحة الفراش لم تعد قادرة على الحركة كبقية الاطفال، " خسرت في هذه الحرب الكثير فقد فقدت مصدر رزقي بعد تدمير الاحتلال لمكتبين للمحاماة كانا مملوكين لي وفقد زوجي أيضا مصدر دخله كعامل وفقدنا منزلنا لكن أصعب ما مر بنا هو إصابة ميرا".

فقد تغيرت الحياة منذ الحادي والعشرين من مايو الماضي لدى أسرة ميرا بشكل كبير، فقد أعقب إصابتها إجبار الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة خانيونس على الإخلاء ما دفع أسرتها للانتقال لدير البلح حتى تتابع علاجها في مشفى شهداء الاقصى، " وهنا ننتقل بين بيوت الأقارب والأصدقاء لعدم قدرتنا المادية على توفير مكان نعيش فيه حتى لو كان خيمة".

وتشعر الأسرة بالعجز أمام الالم الذي يصيب ابنتهم ميرا التي أصبحت تعاني من حالة نفسية سيئة بعد فقدان النطق وعجزها عن التعبير عما بداخلها وفقدانها لشعرها بعد إجراؤها لعملية جراحية صعبة في الجمجمة.

وتقول الصليبي:" أصبح الدماغ لديها هشا واي ضربة قد تؤدي لفتحه واصيبت بصديد في الرأس والتهابات ومشاكل في الاذن، كل يوم يكتشف الأطباء مشكلة جديدة".

وتشير إلى أن ميرا تصاب بتشنجات تقتضي شراء أدوية أصبحت الآن باهظة الثمن ومفقودة من المستشفيات، " لم تترك أحدا من معارفنا لم نستدن منه لتوفير الأدوية المطلوبة لها والمكملات الغذائية وحليب الأطفال".

وقد أقر الأطباء بصعوبة التعامل مع حالتها في ظل حالة الشلل التي أصيب بها القطاع الصحي بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، فصادقوا على تحويلة للعلاج بالخارج كونها تحتاج لتأهيل طبي عالي المستوى.

تقول الصليبي: "ميرا تحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل عالي المستوى لاستعادة النطق والحركة، ارجو من المؤسسات الطبية الدولية الالتفات لحالتها والعمل على سرعة اجلائها لتلقي العلاج بالخارج".

المصدر / فلسطين أون لاين