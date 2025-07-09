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"تصريحات نتنياهو تعكس أوهام الهزيمة النَّفسيَّة"

الرَّشق: المُقاومة هي من ستفرض الشُّروط كما فرضتْ المعادلات

09 يوليو 2025 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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الرَّشق: المقاومة هي من ستفرض الشُّروط كما فرضتْ المعادلات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس" عزت الرشق، أنَّ تصريح نتنياهو عن "إطلاق سراح جميع الأسرى واستسلام حماس"، يعكس أوهام الهزيمة النفسية، لا حقائق الميدان.

وقال الرشق في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه "بعد إقرار قادة العدو بفشلهم الذريع في استعادة أسراهم بالعملية العسكرية، بات واضحاً أن لا سبيل لإطلاق سراحهم إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة".

وشدد على أنَّ غزة لن تستسلم والمقاومة هي من ستفرض الشروط، كما فرضت المعادلات.

ويوم الجمعة، أعلنت "حماس"، أنها سلمت ردها للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية.

وقالت حماس، في بيان صحافي مقتضب، إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنها قامت "بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".

وأكدت الحركة أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

وفي السياق، أفادت مصادر خاصة لـ"التلفزيون العربي" بأن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن موافقتها على جوهر المبادرة.

وأضافت المصادر أن الحركة طلبت إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على المقترح، دون المساس بجوهر الاتفاق، ما يعكس مرونة في الموقف السياسي واستعدادًا للتفاعل الإيجابي مع جهود التهدئة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع.

وقال قيادي في حماس لـ"رويترز": إن "الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار"، بينما أوضح مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لـ"رويترز": أن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف مصدر آخر، بأن حركة حماس معنيّة بأن يتضمّن أي اتفاق صيغة غير مبهمة، تؤكّد على الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إلى ما قبل 19 كانون الثاني/يناير، وأن يجري إدخال المساعدات الإغاثية بشكل يحفظ كرامة المدنيين، خلافًا لما هو قائم حاليًا، حيث يُقتل المدنيون أثناء تسلّمهم للمساعدات.

كما شدّدت حماس على أن ملفات إعادة الإعمار ووقف العدوان تُعدّ من القضايا الجوهرية التي ترتبط "مباشرة بالصفقة الشاملة والمشرّفة التي تطالب بها الحركة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #وقف إطلاق النار في غزة #طوفان الأقصى

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