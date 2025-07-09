أبو سلمية: الكهرباء بدأت بالانقطاع عن بعض الأقسام في مستشفى الشفاء بغزَّة

أعلنت إدارة مستشفى الشفاء الطبي، أن الكهرباء بدأت بالانقطاع عن بعض الأقسام في المشفى، وهو ما يهدد حياة المرضى بالخطر خصوصاً قسم العناية الحثيثة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، الطبيب محمد أبو سلمية، إن مئات الجرحى والمرضى في خطر بسبب انقطاع الكهرباء جراء نقص الوقود.

وأشار إلى أن المرضى في قسم العناية المركزة وأطفال الخداج أمام كارثة وهم على شفا الموت.

وبين الطبيب "أبو سلمية" أن ما لديهم من وقود يكفي لعدة ساعات من اليوم الأربعاء، ولبعض الأقسام فقط، ولا يملك المشفى بدائل لتشغيل الأقسام الطبية.

وختم بالقول إن المشفى يواجه فاجعة كبرى إذا لم يتم توفير الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

ومن جهته، قال مدير الإعلام الحكومي في غزة "إسماعيل الثوابتة"، إن انقطاع التيار الكهربائي عن أقسام مجمع الشفاء الطبي نتيجة النقص الحاد في الوقود يمثل جريمة إنسانية تهدد حياة المرضى والجرحى.

وأعلن الثوابتة عن انقطاع التيار الكهربائي عن أقسام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بسبب النقص الحاد في الوقود، محذرا من تداعيات كارثية على حياة المرضى والجرحى.

وشدد على أن ذلك يكشف حجم الكارثة الصحية المتفاقمة بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني ومنع الإمدادات الطبية بشكل كامل. ولم يوضح الثوابتة مصير المرضى داخل المستشفى، الذي يعمل بشكل جزئي بعد تعرضه لتدمير واسع على يد جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامين متتاليين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويعد مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات غزة، وهو واحد من بين خمسة مستشفيات حكومية فقط لا تزال تقدم خدماتها وسط ظروف كارثية، وفق الثوابتة.

وأوضح أن خمسة مستشفيات حكومية تعمل بشكل جزئي من أصل 16 مستشفى، في حين أخرج الاحتلال الصهيوني 38 مستشفى آخر – بين حكومي وأهلي وخاص وميداني – من الخدمة، عبر الاستهداف المباشر أو منع الإمدادات أو الاقتحام والتفجير.

وحذر الثوابتة من انهيار كامل للمنظومة الصحية التي وصلت إلى مراحل كارثية من العجز والحاجة الماسة لمئات الأصناف من المستلزمات والأدوية والعلاجات.

وحمَّل مدير الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا الانقطاع في الكهرباء.

وطالب الثوابتة جميع الجهات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي ومنعه من الانهيار الكامل.

وقال، إن مستشفيات القطاع لا تملك حاليا أي مخزون فعلي من الوقود، وجميعها تستهلك آخر كميات زودت بها قبل يومين، وهي تكفي لأقل من 48 ساعة فقط.

وأشار إلى أن مستشفى "شهداء الأقصى" توقف يوم الاثنين عن العمل بعد تعطل المولد الرئيسي ونفاد الوقود، محذرا من أن ذلك يهدد بانهيار صحي شامل وكارثة وشيكة تهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى في القطاع.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، صعدت "إسرائيل" جرائمها باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل، إلى جانب جميع الإمدادات.

وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات