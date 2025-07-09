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إصابات في هجوم المستوطنين على بلدة صوريف غربي الخليل

09 يوليو 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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إصابات في هجوم المستوطنين على بلدة صوريف غربي الخليل

أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين، فجر الأربعاء، خلال هجومهم على بلدة صوريف غرب الخليل، فيما أُصيب آخرون برضوض خلال محاولة صد الهجوم.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابة رصاص حي في الفخذ، لرجل (45 عامًا) من قبل المستوطنين في بلدة صوريف غرب الخليل، وتم نقله إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأنَّ مستوطنين هاجموا بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واعتدوا على الأهالي واضرموا النار بأراضي زراعية.

وقالت المصادر،  إن عددا من المستوطنين هاجموا الأهالي في منطقة الوطواط القريبة من مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين، فيما نفذوا سلسلة اعتداءات بحق الأهالي، وأضرموا النار في أراضٍ زراعية.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وطاردت المواطنين، الذي كانوا يحاولون صد هجوم المستوطنين، ما أدى إلى إصابة إثنين منهم برضوض.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون في النصف الأول من العام الجاري، ما يزيد على 2153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين.

وتراوحت اعتداءات المستوطنين بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإحراق المنازل وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستيطانية، والاستيلاء  على أراضي المواطنين، والاعتداء على مركباتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #هجوم المستوطنين على الضفة

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