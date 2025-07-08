ويتكوف يتوقع موعدًا للتوصل لاتفاق بشأن غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن المفاوضات جارية "لتقريب وجهات النظر" بين حركة حماس وإسرائيل، وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق بشأن غزة بنهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف ويتكوف "نعمل على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة ومع الوقت يتحقق ذلك. تم تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة".

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى "لسلام دائم في غزة وحل النزاع بصورة حقيقية".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن الجهود الوسيطة الجارية حالياً تتركز على التوصل إلى إطار عام يمهّد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المحادثات التفصيلية بين الأطراف المعنية لم تبدأ بعد.

وأوضح المتحدث في تصريحات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن "الوفدين موجودان في الدوحة، ويتم تيسير الحديث مع كل وفد بشكل منفصل"، لافتًا إلى أن ما يُناقش حاليًا هو "ورقة إطار عامة"، وليس اتفاقًا نهائيًا أو تفصيليًا.

وأضاف: "نعمل الآن على مناقشة إطار تفاوضي يُحدد شكل المرحلة المقبلة، ونقدّم مبادئ أولية، نأمل بعد الاتفاق عليها أن ننتقل إلى مناقشة مقترح تفصيلي يشمل جميع الجوانب".

وشدد على أن الوساطة القطرية تهدف إلى "جسر الهوة" بين الأطراف، وإيجاد بيئة مناسبة تسمح بانطلاق مفاوضات جدية. ورغم تحفظه عن كشف التفاصيل الدقيقة، أكد أن "الانطباعات الأولية إيجابية".

وبخصوص الوفد الإسرائيلي المشارك في المحادثات، قال المتحدث: "لا يمكن الحديث بدقة عن طبيعة صلاحياته، لكن مستوى الانخراط يُعتبر إيجابيًا حتى الآن".

انتهت مساء أمس جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، دون إحراز اختراق ملموس، في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤول فلسطيني مطّلع على سير المحادثات، لوكالة فرانس برس، إن الجلسة التي عقدت صباح أمس "انتهت دون تقدم حقيقي"، لكنه أشار إلى أن المفاوضات مستمرة، موضحًا أن "حماس تأمل في التوصل إلى اتفاق رغم التعقيدات".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر فلسطينية أن أبرز العقبات التي تعرقل التقدم في المحادثات تتعلق برفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بحرية وأمان، ما يزيد من تعقيد المسار التفاوضي.

وأعلنت حركة حماس، الجمعة الماضية، أنها سلمت ردها “للإخوة الوسطاء، والذي اتسم بالإيجابية، وجاهزون بجدية للدخول فورا في مفاوضات آلية التنفيذ”.

وأوضحت أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية “لوقف العدوان على شعبنا وسلمنا الرد بناء على ذلك”.

وتكشف تصريحات متواترة من قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أن الحركة تتطلع للحصول على ضمانات بأن الاقتراح الجديد بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى إنهاء الحرب.