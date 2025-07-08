الأونروا تبدأ صرف المساعدات النقدية 2025 للمستفيدين من شبكة التضامن الاجتماعي في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

بدأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من شبكة التضامن الاجتماعي لعام 2025.

تُعد هذه الدفعة الثانية من المساعدات النقدية لهذا العام، حيث يحصل كل مستفيد على ما يقارب 50 دولارًا أمريكيًا، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا في القطاع.

تصل إشعارات الصرف للمستفيدين عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة، تتضمن رمز الصرف الخاص بهم وقيمة المساعدة النقدية المستحقة.

مثال لرسالة الصرف (توضيحية):

"كود الصرف الخاص بك لمساعدة مالية لشبكة التضامن الاجتماعي 2025 هو 0000000 توجه إلى أحد المحلات في القائمة https://bit.ly/4hGwLha لاستقبال مبلغ 000000 للاستفسار والمراجعة، تواصل على رقم 05931140400 أو 0593114052 (مع ضرورة عدم مشاركة الكود الخاص بك). الأونروا"