"المسلحة اليمنية" تبثُّ مشاهد نوعيَّة لغرق السفينة "ماجيك سيز" بالكامل (شاهد)

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثّ الإعلام الحربي اليمني اليوم الثلاثاء مشاهد لاستهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز" التابعة لشركة اخترقت قرار حظر القوات المسلحة اليمنية، وذلك بإدخال سفن تابعة لها إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها بدقة عالية نداء التحذير من قبل القوات البحرية اليمنية للسفينة وطاقمها عبر إشارة النداء، مع التأكيد للسفينة بأن القوات البحرية اليمنية معهم، وأن عليهم التوقف وعدم العبور، وإلا فإنهم سيتحملون المسؤولية.

كما أظهرت المشاهد النداء المتكرر من قبل القوات البحرية اليمنية لطاقم السفينة وكابتنها بعدم العبور وعدم التوجه إلى موانئ فلسطين المحتلة، غير أن السفينة رفضت الاستجابة للنداء، رغم إلحاح القوات البحرية اليمنية بأن ذلك سيعرضهم للمخاطر، ومع ذلك لم تتم الاستجابة.

وأظهرت مشاهد الإعلام الحربي بعد ذلك لحظة استهداف الزورق المسير الأول للسفينة وارتطامه بها واشتعال النيران، ثم أظهرت مشاهد للزورق الثاني واستهدافه للسفينة، ثم نداءات طاقم السفينة وكابتنها بأن السفينة تعرضت للاستهداف من قبل اليمنيين.

ومن أهم المشاهد في عملية استهداف السفينة، مشاهد تظهر لحظة اقتحام القوات الخاصة البحرية للسفينة قبل تفجيرها، ووصولهم إلى غرفة القيادة بأسلحتهم الشخصية، وترديد شعار الصرخة: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى".

المشاهد الأخيرة أظهرت السفينة وهي تتعرض للانفجار ثم الغرق بالكامل في أعماق البحار، في رسالة لكل الشركات بضرورة الالتزام بالقرار اليمني الذي يفرض حظراً على مرور السفن إلى موانئ الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وإلا فإنها ستكون عرضة للغرق.

وأمس الاثنين، قالت القوات المسلحة اليمنية، إن القوات البحرية، والقوة الصاروخية، وسلاح الجوِّ المسيَّر استهدف سفينةَ (ماجيك سيز) التابعةَ لشركةٍ انتهكتْ حظرَ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، وذلك بزورقينِ مسيَّرينِ، وخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ ومجنحة، وثلاثِ طائراتٍ مسيَّرةٍ.

وأكدت القوات اليمنية في بيان عسكري، أنه تم إصابة السفينةِ إصابةً مباشرةً، وتسرب المياهِ إليها، وهي الآن معرضةٌ للغرقِ.

وأشارت إلى أنه تم السماح للطاقمِ بمغادرةِ السفينةِ بسلامٍ.

وأضافت، أن "عملية الاستهدافِ في البحرِ الأحمرِ جاءت بعدَ نداءاتٍ وتحذيراتٍ وجهتها قواتُنا البحريةُ للسفينةِ المذكورةِ، إلا أنَّ طاقمَها رفضَ كلَّ تلك التحذيراتِ".

وشددت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ على أنها لن تترددَ في استخدامِ القوةِ المناسبةِ لمنعِ أيِّ سفينةٍ تابعةٍ لهذه الشركةٍ التي تعاملُت مع العدوِّ الصهيونيِّ وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكدت، أن سفنها هدفًا مشروعًا لقواتِها في أيِّ مكانٍ تطالُه أيديها، وتتحمِّلُ هي كاملَ المسؤوليةِ. وقد أُعذرَ من أنذر.

وختمت القوات اليمنية بيانها بالتأكيد على أن عملياتها مستمرةٌ في استهدافِ عمقِ الكيانِ الإسرائيليِّ في فلسطينَ المحتلةِ وكذا منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وتعطيلِ ميناءِ أمِّ الرشراشِ، حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.