هآرتس: (إسرائيل) تدرس سيناريوهات محتملة لوقف صواريخ اليمن

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن تل أبيب تدرس حاليًا عدة سيناريوهات محتملة لمواجهة التصعيد المتواصل من جانب الحوثيين في اليمن، والذين كثفوا خلال الأشهر الماضية من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف عسكرية "إسرائيلية" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن أحد السيناريوهات الأكثر واقعية يتمثل في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في قطاع غزة، وهو ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على جبهة اليمن، عبر تجفيف الذرائع التي يستخدمها الحوثيون لتبرير هجماتهم.

وتتضمن السيناريوهات الأخرى اتفاقًا مع حركة حماس أو حتى مع إيران – إما بشكل صريح أو ضمني – يشمل وقفًا متبادلاً لإطلاق النار من جميع الجبهات، بما فيها اليمن.

واعتبرت المصادر أن أي تفاهم إقليمي، خاصة إذا جرى بتنسيق مع الولايات المتحدة عبر قنوات الحوار مع طهران، قد يسهم في تهدئة هذه الجبهة البعيدة جغرافيًا والمعقدة سياسيًا.

لكن في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تدرس أيضًا استمرار الخيار العسكري المباشر، سواء من خلال عمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي نفسه أو عبر تعاون مع جيوش أخرى في المنطقة، لمحاولة ضرب القدرات الصاروخية للحوثيين.

غير أن التقديرات الإسرائيلية تعترف بصعوبة هذا المسار، إذ لم تنجح أي من الضربات السابقة – سواء من الولايات المتحدة أو التحالف – في وقف قدرات الحوثيين أو ردعهم بشكل فعّال.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحوثيين يشكلون تهديدًا لا يُستهان به، مشيرة إلى امتلاكهم لصواريخ إيرانية دقيقة ومتطورة، يعمل على إطلاقها خبراء يسعون باستمرار إلى تحسين دقة الضربات اللاحقة.

كما عبّر المسؤولون عن خشيتهم من تجدّد وتيرة إطلاق الصواريخ من اليمن في حال تصاعد التوتر في الضفة الغربية أو تفجر الأوضاع مجددًا في غزة أو في المسجد الأقصى، مؤكدين أن الجبهة الجنوبية (من اليمن) باتت مرتبطة بشكل وثيق بالمشهد العام في فلسطين والمنطقة.

وفي ضوء هذه التحديات، يبدو أن إسرائيل أمام معادلة معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين الخيارات الدبلوماسية والعسكرية، وسط إدراك متزايد بأن الحل في اليمن قد يمرّ – بشكل مباشر أو غير مباشر – عبر طهران وغزة.