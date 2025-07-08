إصابات باعتداء لجيش الاحتلال والمستوطنين على بلدة سعير بالخليل

وكالات/ فلسطين أون لاين

أُصيب عدد من الفلسطينيين، الثلاثاء، في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون مدعومون بالجيش على بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وشمل الاعتداء نصب خيمة وحظيرة أغنام تمهيدًا لمصادرة آلاف الدونمات من أراضي السكان.

وقال الفلسطيني نبيل يونس، أحد أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة في سعير، إن مستوطنين نصبوا خيمة وحظيرة أغنام على قمة جبل حمروش في البلدة، وهي أراضٍ تعود ملكيتها لعدد من العائلات الفلسطينية وتثبتها أوراق طابو عثمانية.

وشدد على أن "هذا الإجراء يهدد آلاف الدونمات بالمصادرة لصالح توسيع المستوطنات".

وأشار يونس إلى أن المستوطنين هاجموا اطراف البلدة بالحجارة بمساعدة الجيش الإسرائيلي، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين سكان البلدة.

وذكر أن الجيش أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين لتوفير الحماية للمستوطنين مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجراح بينهم حالات اختناق، وأخرى جراء إلقاء الحجارة.

وحسب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، فإن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في مقتل 4 فلسطينيين.

وبين خلال تصريحات له بمؤتمر في مدينة رام الله، الاثنين، أن اعتداءات المستوطنين تراوحت بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل وأصحابها بداخلها، وإطلاق النار، وإقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على أراض والاعتداء على الشوارع والمركبات، وشن هجمات منظمة وخطيرة.

وأوضح أن المستوطنين أقاموا منذ بداية العام الجاري 23 بؤرة استيطانية معظمها بؤر رعوية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023خلفت أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 991 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.