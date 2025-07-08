أبو حسنة لـ"فلسطين": "غزة الإنسانية" تفاقم معاناة المواطنين ولا تلتزم المعايير الدولية

غزة- القاهرة/ محمد أبو شحمة:

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن ما يجري في قطاع غزة تخطى جميع المعايير الإنسانية، وبات بحاجة لوصف جديد يتجاوز مفهوم الكارثة التقليدي.

وقال أبو حسنة لصحيفة "فلسطين"، إن "الاونروا سبق أن حذرت من فشل ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، مؤكدًا أنها لا تمت للعمل الإنساني بصلة، وأن طريقة إدارتها أثبتت عجزها التام أمام حجم الكارثة غير المسبوقة في القطاع.

وأوضح أن أعداد الشهداء والجرحى في غزة تشكل ما لا يقل عن 10% من أهالي القطاع، وربما أكثر، معتبرًا أن هذه النسبة الصادمة لم تسجل في أي نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم.

وأضاف أن حجم الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة لا يمكن حصره بكلمة "كارثة"، بل يتجاوز ذلك بمراحل، ما يستوجب إعادة النظر في المصطلحات المستخدمة لوصف ما يتعرض له المدنيون من جرائم ممنهجة.

وبين أن ممارسات هذه المؤسسة زادت من معاناة الفلسطينيين بدلًا من التخفيف عنها، مشيرًا إلى أن المدنيين يقتلون اليوم ليس فقط بالقصف والتجويع وانتشار الأمراض، بل أيضًا بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمساعدات.

وقال أبو حسنة إن مشهدًا جديدًا من القتل أضيف إلى واقع غزة، نتيجة انهيار الوضع الإنساني وغياب الحماية الدولية، مشددًا على أن إطلاق النار على الجائعين يعكس انحدارًا أخلاقيًا غير مسبوق ووحشية تمارس بحق المدنيين العزل.

ولفت إلى أن القائمين على هذه المؤسسة يفتقرون للخبرة ولا يلتزمون بالمعايير الدولية المعترف بها في مجال الإغاثة، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان بدلًا من تخفيفها، مشيرًا إلى أن طالبي المساعدات يقتلون في طريقهم إلى مراكز التوزيع وأثناء وجودهم فيها وحتى خلال عودتهم.

وأوضح أن هناك إصرارًا واضحًا على استمرار عمليات القتل من خلال إطلاق النار على عشرات الآلاف من المدنيين الذين يجبرون على التجمع أمام ما وصفها بـ"الأقفاص"، في إشارة إلى مناطق توزيع المساعدات المحدودة.

وقال إن هذه الأقفاص يزج فيها عشرات الآلاف مقابل كميات ضئيلة من المساعدات لا تغطي حتى 1% من احتياجاتهم الحقيقية.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأمم المتحدة أنشأت منظمتين للاجئين، الأولى هي مفوضية شؤون اللاجئين لجميع أنحاء العالم، والثانية هي الأونروا المخصصة للاجئين الفلسطينيين، موضحًا أن قضية اللاجئين الفلسطينيين مستمرة منذ نكبة عام 1948، ولا تزال معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ قائمة حتى اليوم، في واحدة من أعقد حالات اللجوء والنزوح في العالم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تستثني مؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الأونروا، من خطة توزيع المساعدات، في خطوة تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة.

وأكد أبو حسنة أن الأونروا ملتزمة تمامًا بقيم ومعايير الأمم المتحدة، ولم تسجل أي حالة استغلال للمساعدات، موضحًا أنه في حال حدث ذلك يتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف، وهو ما لم يحدث إطلاقًا.

وأشار إلى وجود مخطط واضح لتصفية الأونروا بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين بالكامل، مبينًا أن الوكالة كانت تشغل 400 نقطة توزيع، في حين لا تتجاوز النقاط المتاحة حاليًا عبر هذه المؤسسة أربع نقاط فقط، وهو أمر غير منطقي لتلبية احتياجات السكان.

وأوضح أبو حسنة أن ما يجري في غزة لم يسبق له مثيل في أي نزاع عالمي، حيث تمنع دخول اللقاحات والمواد الغذائية الأساسية، مضيفًا أن خطط هذه المؤسسة تعتمد على تصنيف من يتلقى المساعدات ومن يُحرم منها، في خروج صارخ عن حيادية العمل الإنساني التي تلتزم بها الأمم المتحدة، ولهذا السبب ترفض الأونروا المشاركة في تلك الإجراءات.

وكشف أن قطاع غزة لم يشهد إدخال أي شحنة من القمح أو حتى زجاجة مياه منذ مارس الماضي، في ظل فراغ مخازن الأونروا بالكامل.

وأردف أن النظام الصحي في القطاع منهار تمامًا، مشيرًا إلى غياب المستشفيات الحقيقية، واقتصار الأمر على تسع عيادات تابعة للأونروا، بينما يعاني أكثر من 90% من السكان من سوء التغذية وتدهور المناعة، في ظل وضع صحي وإنساني كارثي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين