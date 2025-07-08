 هآرتس: واشنطن تنشئ 20 موقعًا عسكريًا لـ (إسرائيل) بتكلفة ضخمة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، عن وثائق أمريكية رسمية تُظهر حجم الدعم العسكري غير المسبوق الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، رغم استمرار الأخيرة في شنّ حرب إبادة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب وثائق صادرة عن سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي، فإن واشنطن تنفذ مشاريع عسكرية واسعة داخل إسرائيل، تشمل إنشاء بنية تحتية لطائرات التزويد بالوقود والمروحيات الجديدة، ومقرًا جديدًا لوحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية، وتجديد مدارج ومنشآت طائرات، وبناء منشآت في قواعد عسكرية.

وأفادت الوثائق بأن الولايات المتحدة تبني حاليًا 20 موقعًا عسكريًا داخل إسرائيل بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع الجارية إلى أكثر من 250 مليون دولار، مع ترجيحات بتجاوز قيمة المشاريع المستقبلية حاجز المليار دولار.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل مساعدات عسكرية سنوية تبلغ 3.8 مليارات دولار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تمتد من عام 2019 حتى 2028.

وأشارت هآرتس إلى أن المجازر الجارية في قطاع غزة أدّت إلى قفزة كبيرة في حجم الدعم العسكري الأميركي، إذ قدمت واشنطن أسلحة إضافية بقيمة 18 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2024.

كما أقرّ الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي حزمة دعم عسكري خاصة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار، بينها 4 مليارات دولار لأنظمة اعتراض الصواريخ.

وتضمنت الوثائق مناقصات قيد التطوير بقيمة تقترب من 900 مليون دولار، يُتوقع طرحها خلال يوليو/تموز الجاري، إلى جانب مشاريع تخطيط وهندسة وتجديد للبنية العسكرية بقيمة مئات الملايين.