"الأونروا" تعلن عن فرص عمل لخرّيجي علم النفس والإرشاد وفق برنامج JCP للبطالة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة عن فتح باب التسجيل لفرص عمل لخريجي تخصصي علم النفس والإرشاد، وذلك ضمن برنامج JCP للبطالة.

هذه الفرص مخصصة للذكور فقط، وستكون متاحة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا يوميًا.

شروط التسجيل:

* أن يكون المتقدم خريج علم نفس أو إرشاد نفسي.

* ألا يكون قد عمل مسبقًا، أو أن يكون قد مرّ على عمله سنة كاملة.

* ألا يكون موظفًا حاليًا.

الوثائق المطلوبة للتسجيل:

* الهوية الشخصية الأصلية وصورة عنها.

* كرت التموين الأصلي وصورة عنه.

* الشهادات العلمية الأصلية وصورة عنها.

* رقم جوال فعال.

ملاحظة هامة: يتم التسجيل في مكتب البطالة التابع لوكالة الغوث (الأونروا)، والذي يقع مقابل الجامعة الإسلامية.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل للخريجين الشباب في هذه التخصصات الحيوية، والمساهمة في التخفيف من نسبة البطالة في قطاع غزة والشمال.