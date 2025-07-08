كتائب القسَّام تنشر مشاهد "ملحميَّةً" لكمائن ميدانيَّة شرق غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقاطع مصوّرة توثق جانبًا من عملياتها الميدانية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق التوغل شرق مدينة غزة، والتي ركزت في معظمها على استهداف مباشر للجنود عبر عمليات قنص محكمة.

وأظهرت اللقطات، قنّاصة القسام وهم يستهدفون سائق جرافة عسكرية أثناء تنفيذ أعمال تجريف في موقع للجيش الإسرائيلي على تلة المنطار شرق المدينة، حيث أصيب السائق إصابة مباشرة تسببت في تعطيل الجرافة وشلّ حركتها.

وفي مشهد آخر، وثّقت الكاميرا إصابة جندي إسرائيلي داخل نقطة تحصين عسكرية على ذات التلة، تبعه قنص جندي ثانٍ كان يطلق النار بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية للقطاع، قبل أن يُصاب ويسقط أرضًا على الفور.

كما أظهر تسجيل آخر، لحظة خروج أحد مقاتلي القسام بشكل مباغت من نافذة منزل، وإطلاقه رشقات مباشرة من الرصاص على جندي إسرائيلي كان يجلس أمام مدخل منزل مجاور، ما أدى إلى إصابته، فيما سُمع صراخ الجنود بوضوح في خلفية المقطع المصوّر.

في مشهد ميداني آخر، نجح مقاوم في نصب كمين لدبابة إسرائيلية، واستهدفها من مسافة قريبة جدًا باستخدام قذيفة "ياسين 105"، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر قبل أن ينسحب المنفذ من الموقع بسلام.

كما وثقت اللقطات إطلاق قذائف هاون باتجاه تمركز لقوات الاحتلال في المنطقة ذاتها، ضمن سياق عمليات تصفها كتائب القسام بأنها جزء من معركة استنزاف شاملة تمتد على طول جبهات القتال من شمال القطاع إلى جنوبه.

وفي وقت لاحق، أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتين في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) وأكدت أن عناصرها اشتبكت مع هذه القوة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

يُشار إلى أن وتيرة الكمائن والهجمات المباشرة ضد قوات الاحتلال تصاعدت بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن خسائر فادحة، أبرزها مساء أمس، حين قُتل خمسة جنود إسرائيليين وأُصيب 14 آخرون في كمين نوعي معقّد نفذته المقاومة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بحسب اعتراف الجيش الإسرائيلي.

وعقب مقتل 5 جنود، أفاد موقع القناة 7 العبرية، بسقوط 888 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب، 446 منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، بينهم 39 قتلوا منذ استئناف القتال في مارس 2025.

