الانتهاكات الإسرائيلية ضد التعليم في فلسطين: تقرير شامل (7 أكتوبر 2023 - 8 يوليو 2025)

كشف تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن حجم الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد القطاع التعليمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و8 يوليو 2025.

وتُظهر الإحصائيات أضرارًا جسيمة لحقت بالمدارس والجامعات، بالإضافة إلى سقوط آلاف الضحايا من الطلاب والكوادر التعليمية.

أضرار واسعة النطاق على المدارس والجامعات:

قطاع غزة:

- المدارس: 252 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة، وتدمير أكثر من 118 مدرسة بالكامل. كما تم تدمير أو قصف 91 مدرسة حكومية و93 مدرسة وكالة الغوث.

- الجامعات: تدمير أكثر من 60 مبنى تابع للجامعات بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير جزئي لـ 7 جامعات.

الضفة الغربية:

- المدارس: 152 مدرسة تعرضت للتخريب. كما تم تدمير أسوار مدارس في جنين وطولكرم وسلفيت وطوباس.

- الجامعات: 8 جامعات تعرضت لانتهاكات متكررة وعمليات تخريب. وتوقف الدوام الجامعي الإلكتروني في بعض الجامعات بسبب الظروف الراهنة.

خسائر بشرية فادحة:

التقرير يسلط الضوء على الأعداد الكبيرة من الطلاب والكوادر التعليمية الذين استشهدوا أو أصيبوا أو اعتقلوا خلال هذه الفترة:

- الطلاب:

غزة: استشهاد أكثر من 16019 طالبًا، وإصابة أكثر من 23913 طالبًا. واعتقال أكثر من 2351 طالبًا.

الضفة الغربية: استشهاد 105 طلاب، وإصابة 701 طالب، واعتقال 367 طالبًا.

الكوادر التعليمية:

غزة: استشهاد 703 من الكوادر التعليمية بالمدارس، وإصابة 3015، واعتقال أكثر من 1416 (العدد الدقيق غير معروف).

الضفة الغربية: استشهاد 4 من الكوادر التعليمية بالمدارس، وإصابة 21، واعتقال أكثر من 182. أما بالنسبة للجامعات، فاستشهدت كوادرها (العدد غير معروف)، فيما أصيب 17.

انتهاكات إضافية:

- تأجيل امتحانات الثانوية العامة - دورة 2005 بتاريخ 19/7/2025.

- ترحيل تجمع مدرسة بدو الكعابنة في أريحا، والاعتداء على المدرسة ومصادرة محتوياتها.

- إرغام 25 مدرسة على إزالة أرشيفها التعليمي ووقف عملية التعلم.

تُظهر هذه الأرقام والانتهاكات الواسعة النطاق الأثر المدمر على مستقبل التعليم في فلسطين، وتُلقي بظلالها على حق آلاف الأطفال والشباب في الحصول على تعليم آمن ومستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين