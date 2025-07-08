الصِّحَّة بغزَّة:  52 شهيدًا و 262 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 52 شهيدًا (منهم 3 شهيد انتشال)، و 262 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 7,013 شهيدًا و24,838 إصابة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء، وأكثر من 74 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 766 شهيدًا وأكثر من 5,044 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,575 شهيدًا و 136,879 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين