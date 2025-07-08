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وزارة التربية والتعليم تصدر إعلانا لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) 2006 و 2007 في قطاع غزة

08 يوليو 2025 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم تصدر إعلانا لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) 2006 و 2007 في قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم طلبة الثانوية العامة من مواليد عامي 2006 و 2007، وذلك ضمن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة القادمة. تتضمن المبادرة إنشاء مدرستين لتقديم دروس إثرائية مكثفة في المواد الدراسية المقررة.

تفاصيل المبادرة:

 - المواعيد: ستبدأ الدروس يومياً من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً.

- تاريخ البدء: اعتباراً من 8 يوليو 2025.

- آلية الدخول: يمكن للطلبة الدخول إلى هذه الحصص عبر حساباتهم على منصة "التيمز" (Teams).

بيانات الدخول لحساب التيمز:

- اسم المستخدم: [رقم الهوية]@vgaza.edu.ps

- كلمة المرور: أول خمسة أرقام من الهوية@Gaza

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات لدعم الطلبة وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج في امتحانات الثانوية العامة، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الثانوية العامة #دروس إثراء #طلبة 2007 #امتحان الثانوية 2025

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