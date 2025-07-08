وزارة التربية والتعليم تصدر إعلانا لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) 2006 و 2007 في قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم طلبة الثانوية العامة من مواليد عامي 2006 و 2007، وذلك ضمن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة القادمة. تتضمن المبادرة إنشاء مدرستين لتقديم دروس إثرائية مكثفة في المواد الدراسية المقررة.
تفاصيل المبادرة:
- المواعيد: ستبدأ الدروس يومياً من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً.
- تاريخ البدء: اعتباراً من 8 يوليو 2025.
- آلية الدخول: يمكن للطلبة الدخول إلى هذه الحصص عبر حساباتهم على منصة "التيمز" (Teams).
بيانات الدخول لحساب التيمز:
- اسم المستخدم: [رقم الهوية]@vgaza.edu.ps
- كلمة المرور: أول خمسة أرقام من الهوية@Gaza
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات لدعم الطلبة وتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج في امتحانات الثانوية العامة، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.