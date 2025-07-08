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"بينهم أسرى محررون وطلبة في الثَّانوية العامة".. حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

08 يوليو 2025 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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"بينهم أسرى محررون وطلبة في الثَّانوية العامة".. حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 15 مواطنًا، من بينهم أسرى محررون وطلبة في الثانوية العامة.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بير الباشا جنوبًا، واعتقلت الأسير المحرر عدي غوادرة وشقيقه أحمد، عقب اقتحام منزلهما. كما اعتقلت الشاب إسلام زياد أبو الهيجا من بلدة اليامون غرب المدينة.

وفي الخليل، اعتُقل الأسير المحرر محمود سلهب من المدينة، فيما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا واعتقلت الشقيقين فيصل وفادي الصبار، كما سلّمت الأسير المحرر المريض سليم الرجوب بلاغ استدعاء لمقابلة مخابراتها.

من بيت لحم، طالت الاعتقالات الفتى ليث صبيح (18 عامًا) والطفل معتز صلاح (16 عامًا) من بلدة الخضر، عقب اقتحام منازلهما وتفتيشها بدقة، وسط تهديدات مباشرة للسكان عبر مكبرات الصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت الشاب عمر خالد أبو عطية. كما تم اعتقال الأسير المحرر محمد حسنين رمانة من البيرة، والمواطن حكيم السلمان من مدينة طولكرم. وطالت الاعتقالات أيضًا الطالب حسين يوسف بشارات من خربة مكحول بالأغوار الشمالية، وهو أحد طلبة الثانوية العامة.

وفي نابلس، اعتُقل الشاب أحمد عز داوود من بلدة بيتا أثناء عمله داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وتواصل قوات الاحتلال منذ بداية العدوان تصعيد حملات الاعتقال والمداهمة في مختلف أنحاء الضفة، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر استهداف الأسرى المحررين والناشطين والطلبة على حد سواء.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
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