الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 641

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 641 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة، أمس الاثنين، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,964 شهيدًا، 24,576 إصابة.

وأعلنت ، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,523 شهيدًا و 136,617 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح، وسط قطاع غزة، عن تعطل المولد الرئيسي للمستشفى، وعدم توفر قطع الغيار لصيانته.

وحذر المستشفى، في بيان له،من نفاد الوقود خلال الساعات القادمة، وهو ما يهدد حياة مئات المرضى داخل أقسام المستشفى.

وأشار إلى أن توقف المستشفى يهدد بتوقف الخدمة الصحية عن نصف مليون إنسان بالمحافظة الوسطى.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الريس يؤوي نازحين قرب كيرفور بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وفي مجزرة دامية خلال ساعات الليل الأولى، قال مستشفى العودة -النصيرات إنه استقبل 11 شهيدًا و70 جريحا جراء استهداف الاحتلال مواطنين في منطقة المخيم الجديد وسط قطاع غزة.

وارتقى الشهيدان محمد الجماصي وبسمة كمال رحمي وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزل المواطن خضر الجماصي بجوار مسجد الايبكي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب شاليه ريفيرا في مواصي خانيونس.

وقصفت طائرات مسيرة للاحتلال مناطق غربي مدينة خانيونس

المصدر / فلسطين أون لاين