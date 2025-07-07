البرلمان الأوروبي يحيي ذكرى مذبحة سربرنيتسا وسط دعوات لمنعها في غزة

الأناضول/ فلسطين أون لاين

شهد البرلمان الأوروبي، الاثنين، مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمذبحة سربرنيتسا، التي تعتبر من أكبر المآسي الإنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وسط دعوات إلى التحرك العاجل لوقف "الإبادة المستمرة في غزة".

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في كلمة لها في الجلسة إن آلاف المسلمين البوسنيين تعرضوا للذبح والاختفاء والتهجير القسري من ديارهم، مضيفة أن "ما حدث في سربرنيتسا ينبغي ألا يتكرر مرة أخرى".

وأشار بعض النواب الذين تحدثوا خلال المراسم أن أوروبا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، داعين إلى بذل الجهود لمنع وقوع إبادات جماعية جديدة.

وقال النائب السلوفيني ماتياج نيمتس، من مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين: "اليوم، أوروبا تتجاهل مرة أخرى ما يجري، يا ترى، ما اسم البلدة الفلسطينية التي يجب أن يُكتب اسمها بدماء الأبرياء في كتب التاريخ الإنساني حتى ننتقل من الأقوال إلى الأفعال؟".

بدورها قالت النائبة الهولندية تينيكه ستريك، من مجموعة الخضر: "علينا أن نتعلم من هذا الفشل، ولهذا يجب أن نتحمل مسؤوليتنا في وقف الإبادة الجارية في غزة".

وكانت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكب الصرب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، بينهم أطفال ومسنون، بعدما سلمت القوات الهولندية (الأممية) العاملة هناك عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 194 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.