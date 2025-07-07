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بلديَّة جباليا النزلة تحذِّر: العطش يهدِّد آلاف النَّازحين

07 يوليو 2025 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة أنها تواجه صعوبات شديدة في أداء مهامها المختلفة نتيجة اشتداد وتيرة القصف الإسرائيلي المستمر، مما تسبب في إعاقة عمل الطواقم البلدية وإضعاف قدرتها على الاستجابة لاحتياجات السكان والنازحين.

وأشارت البلدية، في بيان صحافي، إلى أن الوضع الميداني تفاقم بشكل خطير مع موجة النزوح الأخيرة التي شملت جميع مناطق جباليا، ما أفقد آلاف المواطنين الإحساس بالأمان، وأجبرهم على نصب خيامهم بشكل عشوائي في بيئات لا تصلح للسكن، خاصة من الناحية الصحية، في ظل نقص حاد في الموارد والخدمات الأساسية.

وبيّنت البلدية أن أزمة المياه تفاقمت بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت مياه الشرب بجميع أنواعها شبه معدومة، ويعيش المواطنون على حافة العطش الجماعي، بسبب عدم إدخال الكميات المناسبة من الوقود اللازم لتشغيل مولدات المياه، إضافة إلى تعطّل عدد من المولدات بفعل القصف العنيف والمباشر.

كما حذرت البلدية من أن الوضع الصحي دخل مرحلة شديدة الخطورة، إذ تعاني مناطق واسعة من تلوث مياه الشرب نتيجة غياب أدوات التعقيم، إلى جانب تناثر آلاف الأطنان من القمامة، وطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين، ما ينذر بوقوع كارثة صحية قد تخرج عن السيطرة بالكامل إذا استمر هذا الواقع الكارثي.

وطالبت بمواصلة الضغط على الاحتلال لإنهاء الحرب فورًا وإدخال الأدوات والمعدات اللازمة للعمل، ودعم طواقهما والسماح لها بتأدية مهامها دون التعرض للخطر والاستهداف.

ودعت البلدية جميع الجهات الدولية بالتدخل لإدخال الأدوات والمعدات اللازمة لتنقية وفلترة وكلورة المياه للحد من الأمراض الناجمة على طريق مكافحة الكارثة التي ضربت مناحي الحياة كافة في قطاع غزة.

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