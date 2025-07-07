اليمن يعلن تفاصيل استهداف سفينة "ماجيك سيز" وتعريضها للغرق

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، باستخدام زورقين مسيّرين وخمسة صواريخ باليستية ومجنّحة، بالإضافة إلى 3 طائرات مسيّرة، مؤكّدةً أنّ العملية أصابت السفينة إصابة مباشرة، ما جعلها معرّضة للغرق.

وأوضح المتحدّث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان صحافي، أنّ "القوات المسلحة سمحت للطاقم بمغادرة السفينة بسلام"، مشيراً إلى أنّ الاستهداف جاء بعد نداءات وتحذيرات متكرّرة وجّهتها القوات البحرية اليمنية للسفينة المذكورة، إلاّ أنّ طاقمها رفض الاستجابة لكلّ تلك التحذيرات.

وفي السياق، أكّدت القوات المسلحة أنّها "لن تتردّد في استخدام القوة المناسبة لمنع أيّ سفينة تابعة لهذه الشركة التي تعاملت مع العدو الصهيوني وقامت بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، مضيفةً أنّ "سفن هذه الشركة هدف مشروع في أيّ مكان تطاله أيدينا، بحيث تتحمّل هي كامل المسؤولية".

واختُتم البيان بالتأكيد أنّ "العمليات العسكرية اليمنية مستمرة في استهداف عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت، أمس الأحد، مطار اللد (مطار "بن غوريون") في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، من نوع "فلسطين 2".

يأتي ذلك في إطار العمليات اليمنية الإسنادية، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، فيما أكّدت القوات المسلحة استعدادها للتعامل مع أي تطورات، خلال الأيام المقبلة، في وقتٍ تصدت القوات الجوية اليمنية لعدوان إسرائيلي استهدف موانئ في الحديدة والصليف ورأس عيسى.

المصدر / وكالات