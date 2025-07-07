الاحتلال يعتزم تنفيذ عمليَّات هدم جماعيَّة في مخيَّم طولكرم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قال مركز "عدالة" الحقوقي العربي، اليوم الإثنين، إن السلطات العسكرية الإسرائيلية تعتزم الشروع في تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، ابتداءً من اليوم، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة.

وذكر المركز، في بيان صحفي، أن إعلان الجيش الإسرائيلي يأتي غداة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المعدّل، الصادر في 6 يوليو/تموز 2025، والذي أعاد فتح المجال أمام تنفيذ أوامر الهدم تحت ذريعة وجود "احتياجات عسكرية ملحة".

وكانت المحكمة قد أصدرت، بتاريخ 3 يوليو، أمرًا بتجميد أوامر الهدم استجابة لالتماس عاجل تقدم به مركز "عدالة" باسم 11 من سكان المخيم، إلا أن القرار المعدل قلّص من نطاق الحماية القانونية، عبر السماح للجيش بالمضي قدمًا في الهدم إن ادعى وجود مبررات أمنية عاجلة.

وقال "عدالة" في مذكرة قانونية جديدة قدّمها للمحكمة اليوم، إن إعلان الجيش يتعارض بشكل مباشر مع نص وروح قرار المحكمة، مضيفًا أن التنفيذ الفوري للهدم يمنع السكان من الدفاع عن حقوقهم، ويفرض أمرًا واقعًا يصعب التراجع عنه لاحقًا.

وحذر المركز الحقوقي من أن عمليات الهدم المرتقبة ستؤدي إلى تهجير قسري لعائلات فلسطينية وفقدانها لمساكنها وممتلكاتها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير الجماعي في المناطق المحتلة.

وقالت المحامية سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في "عدالة"، إن إعلان الجيش الإسرائيلي ذاته أقرّ بأن مخيم طولكرم يكاد يكون خاليًا من السكان حاليًا، الأمر الذي ينسف مبررات "الضرورة الأمنية" التي يسوقها الاحتلال لتبرير هذه الإجراءات.

وتأتي هذه التطورات ضمن العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في شمال الضفة الغربية، والتي بدأت في مدينة جنين ومخيمها منذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، قبل أن تمتد إلى مخيمَي طولكرم ونور شمس، وسط تصعيد عسكري ممنهج.

وبالتزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى، وفق بيانات فلسطينية، إلى استشهاد ما لا يقل عن 991 فلسطينيًا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي غزة، تتواصل الإبادة الجماعية التي أسفرت عن أكثر من 193 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يفوق 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ونزوح واسع النطاق، في حرب وصفتها منظمات حقوقية بأنها الأكثر دموية ووحشية في العصر الحديث.