بالأسماء.. 59 معتقلاً من غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن المعطى الوحيد المتوفر حول أعداد معتقلي غزة ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال ممن تصنفهم بالمقاتلين غير الشرعيين وعددهم (1846)، من بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.
وأكدت الهيئة والنادي أنّ (44) أسيرا بين صفوف معتقلي غزة ارتقوا بعد الإبادة، وهم من بين (69) أسيراً ومعتقلا ارتقوا منذ الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العديد من معتقلي غزة الشهداء ما زالوا رهن الإخفاء القسري.
وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا
وبينت الهيئة والنادي أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجاز60 أسيرا من غزة، على النحو التالي:
- • محمد نجار/سديه تيمان
- • عبد الكريم احمد علي شنا/سجن عوفر
- • خليل حسن خليل غلبان/سجن عوفر
- • عبد الله عطا الله درويش/سجن النقب
- • حسن اسماعيل حسن طه/سجن النقب
- • زكريا عصام خليل ابو سيف/سجن النقب
- • محمد ذيب عبد الحي سالم/سجن عوفر
- • محمد عدنان محمد داوود/سجن النقب
- • عبد الله ذيب حلمي سكنات/سجن نفحة
- • محمد ذيب حلمي سقا/سجن النقب
- • ابراهيم عبد القادر احمد ابو لبدة/سجن النقب
- • علي محمد جواد هشيم/سجن النقب
- • عوض شاهين/معسكر عوفر
- • حسن أبو عبيد/سديه تيمان
- • محمد صوالحة/سديه تيمان
- • عبد الرحمن سرور/سديه تيمان
- • محمد أبو العينين/سديه تيمان
- • محمد نصر/سديه تيمان
- • سامي صلح/سديه تيمان
- • سلامة أشرف سلامة دقس/سجن النقب
- • نضال فايز جبريل مقيد/سجن النقب
- • رامي منير الكحلوت/سجن النقب
- • احمد عبد الهادي محمد حمدونة/سجن عوفر
- 📌 إلى جانب مجموعة من أسماء معتقلي غزة المتواجدين في سجن (النقب) والتي وردت أسمائهم في تقارير الزيارات التي تمت عبر الطواقم القانونية مؤخراً
- مرفق الأسماء التي وردت في التقارير: 👇
- • عبد السلام باسم حرازين
- • أحمد شحدة قرعاوي
- • إبراهيم أكرم السجلي
- • محمد عز الدين حنونة
- • زكريا أيمن
- • يعقوب الكحلوت
- • محمد موسى ترك
- • أحمد النبريض
- • إيهاب الحساسنة
- • إبراهيم الخواجا
- • محمد فراونة
- • صبري حاتم صبري الكفارنة
- • كامل حجازي
- • يوسف مكي
- • جهاد حجاج
- • محمد الكفارنة
- • عبد الرحمن خليل
- • إحسان الشامي
- • عامر فضل أبو قمصان
- • محمد أحمد أبو شويش
- • محمد عبد الله أبو شويش
- • مدحت أبو طبنجة
- • أحمد خضر أبو عصر
- • إسماعيل أبو عصر
- • محمد أبو عصر
- • محمد زهير أبو عبده
- • أحمد سعيد حجاج
- • ساري إياد جندية محمد كامل العقاد
- • محمد أبو عاصي
- • منيف سلامة
- • أحمد زويد
- • يحيى صبري الجمل
- • محمد عبد الكريم السكافي
- • عبد الله نمر عز