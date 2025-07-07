الصِّحة تنشرُ حصيلةً جديدة لضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة، إنَّ 105 شهداء (منهم 1شهيد انتشال)، و 356 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء، وأكثر من 74 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 758 شهيدًا وأكثر من 5,005 إصابة.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,964 شهيدًا، 24,576 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,523 شهيدًا و 136,617 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين