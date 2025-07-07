الدَّفاع المدني بغزَّة ينفِّذ 52 مهمةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، عن تنفيذ 52 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت مهمتي إطفاء، 20 مهمة إنقاذ، 22 مهمة إسعاف، و8 مهمات أخرى.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنَّ طواقمه تمكَّنت من تنفيذ 6 مهمات في محافظة شمال قطاع غزة، 4 بمحافظة غزة، 3 في الوسطى، 3 مهمات في كل من محافظتي خان يونس ورفح.

وأشار إلى أنّ أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين 15 شهيدًا من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال الحربية في مختلف محافظات قطاع غزة، إلى جانب العديد من الإصابات.

وأوضح، أنه تعامل مع 13 إصابة؛ بينها خطيرة، وتم نقلها إلى مشافي القطاع، عقب استهدافات إسرائيلية متتالية لمنازل مأهولة ومجموعات المدنيين.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد حريقًا في محل تجاري بمحيط المسجد العمري في شارع الوحدة إثر استهداف سابق، فيما نجحت في سحب سيارة إسعاف عالقة في منطقة الفكر الحر برفح، إلى جانب نقل مريضين في رفح من منازلهما إلى المستشفى البريطاني لتلقي العلاج.

وذكر الدفاع المدني، أنه أزال أسوارًا تشكل خطرًا على السكان في عمارة لعائلة "نوفل" في منطقة النصر، ومنزلًا آخر استهدف في محيط مسجد السوسي بالشاطئ في مدينة غزة. بالإضافة لإزالة خطر من منزل مستهدف سابقا لعائلة "أبو معيلق" في مخيم المغازي وسط القطاع.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.





المصدر / فلسطين أون لاين