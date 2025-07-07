العدوان على جنين في يومه الـ 168.. اقتحاماتٌ واسعة واعتقالات متواصلة وسط اندلاع مواجهات

يتواصل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ 168 يوماً، حيث دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة جنين ومحيطها من عدة محاور، في إطار تصعيد ميداني مستمر يشمل عمليات اقتحام واعتقالات وتخريب واعتداءات بحق المواطنين.

وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، إنَّ بلدة قباطية جنوب جنين شهدت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي تجاه الشبان.

وأشارت اللجنة إلى أنَّ جيش الاحتلال علَّق ورقة إخطار بهدم منزل الشهيد وائل إدريس لحلوح في البلدة، بزعم مشاركته في عملية أدت لمقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على غزة.

وفي بلدة كفردان غرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد صقر نبيل عابد، وقام جنودها بتحطيم محتويات المنزل، كما أقدموا على تحطيم النصب التذكاري للشهيد فؤاد عابد في البلدة، ضمن سياسة انتقامية ممنهجة تستهدف رموز المقاومة والشهداء، وفقًا لبيان اللجنة.

وفي بلدة طمون جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، فيما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، أول أمس السبت، الشاب محمد زكي أبو زهو عقب اقتحامها بلدة الزبابدة جنوب المدينة، كما تم اعتقال المطارد أيمن جلامنة بعد محاصرة منزل في بلدة برطعة غرب جنين.

وأوضحت اللجنة، أنَّ المواجهات امتدت إلى بلدات وقرى عدة، حيث اندلعت اشتباكات في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر عن تعاملها مع إصابة خطيرة لفتى يبلغ من العمر 17 عامًا من بلدة عنزا، أصيب برصاصة في الصدر خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت أول أمس السبت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي خلة الصوحة في مدينة جنين، وأضرمت النيران قرب أحد مداخل مخيم جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن شادي فريحات في منطقة مطلع العرقاوي بمحيط المخيم وعبثوا بمحتوياته.

ومنذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تشن قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقالات، فيما تدفع بتعزيزات عسكرية متواصلة وتتضمن جرافات عسكرية لمواصلة عمليات هدم المنازل، فيما هدم الاحتلال أكثر من 600 منزل بشكل كامل، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة في المدينة وما خلّفته من أضرار كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية.



وتسبب العدوان في نزوح قرابة 22 ألف مواطن بشكل قسري، وأجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم، ويمنع عودتهم إليها حتى اللحظة، فيما استشهد 42 مواطنا بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين