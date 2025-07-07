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إصابات في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

07 يوليو 2025 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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إصابات في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلي على برج رحال قضاء صور، أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح.

وقال المركز في بيان نشرته وكالة الانباء الوطنية اللبنانية، اليوم الاثنين، إن الغارة الإسرائيلية الثانية التي استهدفت بلدة الزرارية قضاء صيدا، اسفرت عن إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة.

وأمس الأحد، أفاد مراسل قناة المنار ان “الطيران الحربي الاسرائيلي اعتدى على وادي كفرملكي وأيضا على المنطقة الواقعة بين عين قانا – صربا – حومين الفوقا في جنوب لبنان”.

بدورها، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “شن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة عنيفة على وادي الزرارية – رزاي جنوب لبنان”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الطيران الحربي الاسرائيلي شن مساء الاحد ثلاث غارات استهدفت جرد بلدة بوداي غرب بعلبك”.

كما أفادت بأن “غارة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدتي أرزي وبرج رحال شمال شرق صور جنوب لبنان”.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قصف على لبنان

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