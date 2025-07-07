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منح دراسية ممولة بالكامل في البرازيل 2026/2027 للماجستير والدكتوراة

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منح دراسية ممولة بالكامل في البرازيل 2026/2027 للماجستير والدكتوراة

07 يوليو 2025 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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منح دراسية ممولة بالكامل في البرازيل 2026/2027 للماجستير والدكتوراة

تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام الأكاديمي 2026/2027 في البرازيل، وتحديداً لدرجتي الماجستير والدكتوراة. هذه المنح القيّمة تُعد فرصة استثنائية للطلاب الطموحين لاستكمال دراساتهم العليا في بيئة أكاديمية عالمية.
 تفاصيل المنح وكيفية التقديم

للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالبرامج المتاحة والجامعات المشاركة، يُرجى زيارة الرابط الرسمي لبرنامج GCUB-Mob:

 تفاصيل المنح والبرامج: اضغط هنا

لتقديم طلبك، استخدم نموذج التقديم الإلكتروني الخاص بالمنحة عبر الرابط التالي:

 تقديم الطلب: اضغط هنا 

ملاحظات هامة قبل التقديم

 - المنافسة عالمية: ستتم منافسة المتقدمين على هذه المنح مع طلاب من مختلف الدول المشاركة. لذا، يُنصح بتقديم طلب قوي ومتميز.

 - اعتماد الجامعة والبرنامج: يجب على الطالب التأكد من اعتراف وزارة التربية والتعليم العالي بالبرنامج والجامعة التي يختارها، وذلك عبر موقع الوزارة الرسمي قبل التقديم.

آلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية

بعد تقديم الطلب إلكترونياً، يجب تسليم نسخة من الطلب مع المستندات المطلوبة والمصدقة حسب الأصول، وذلك قبل 13 يوليو 2025، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت البرازيل.

 - لطلاب الضفة الغربية (رام الله، نابلس، الخليل):
 

 يتم تسليم الأوراق إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو من خلال مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل.

 - لطلاب غزة:
   يتم إرسال نسخة من الطلب مع الأوراق المطلوبة والمصدقة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية: اضغط هنا

ملاحظة هامة: لن يُعتمد أي بريد إلكتروني آخر.

تذكير: أي طلب غير مكتمل يُعتبر لاغياً.

لأي استفسارات، يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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