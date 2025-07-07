الاحتلال "الإسرائيلي" يشنُّ هجمات على عدة أهداف بالحديدة في اليمن

قصف طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم الإثنين، مدينة الحديدة وعدة أهداف ومواقع مدنية في اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن عدوانا إسرائيليا استهدف مدينة الحديدة، كما أفاد المتحدث العسكري باسم الجماعة أن "القوات الجوية اليمنية تتصدى للعدوان الصهيوني على بلدنا".

وأضاف المتحدث العسكري "أجبرنا كثيرا من تشكيلات العدو على المغادرة باستخدام صواريخ أرض جو محلية الصنع"، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية اليمنية تصدت بفاعلية للعدوان الإسرائيلي".

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله أن إسرائيل استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، إضافة إلى محطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب.

من جهته، قال عضو بالمجلس السياسي الأعلى لأنصار الله إن تمادي العدو في استهداف منشآتنا لن يزيد شعبنا إلا ثباتا على نصرة غزة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، قد أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ هجومًا على مدينة الحديدة في اليمن، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أصدر أمرا بإخلاء محطة كهرباء المدينة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة.

وقد أطلق اليمن أكثر من 100 هجوم ضد سفن الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أدى إلى غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى، ومقتل 4 بحارة على الأقل.

وأرغمت هذه الهجمات المتكررة العديد من شركات الشحن العالمية على تجنب عبور البحر الأحمر وقناة السويس، التي تمثل نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية، واللجوء إلى طرق أطول وأكثر كلفة حول رأس الرجاء الصالح.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد اليمن منذ مطلع 2024، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي وقف العمليات العسكرية الأميركية في اليمن، في أعقاب اتفاق غير معلن بوساطة عمانية، نص على امتناع الجانبين عن استهداف بعضهما، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

المصدر / وكالات