من بينهم الصَّحفي البارز ناصر اللحام.. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفيون ونساء وأطفال.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي البارز الدكتور ناصر اللحام (58 عامًا)، رئيس تحرير وكالة "معا" الإخبارية، بعد مداهمة منزله في مدينة الدوحة وتحطيم محتوياته ومصادرة أجهزته الإلكترونية وهواتفه. كما اعتقلت الطفل ريان محمود الوهادنة (16 عامًا) من مخيم الدهيشة، وأحمد محمود غنيم من بلدة الخضر.

وفي مدينة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل المطارد محمود الفسفوس في مدينة دورا واعتقلت زوجته، كما اعتقلت المواطن عصمت زاهدة.

أما في نابلس، فقد اعتُقل كل من محمود عوادة من حي التعاون، ونور حسونة من قرية بيت إمرين غرب المدينة، وذلك بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

ومن مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وهم: حمزة صالح ضمرة (28 عامًا)، وعمرو شادي صافي (19 عامًا)، ومحمد خليل نخلة (22 عامًا)، بعد مواجهات اندلعت خلال اقتحام المخيم.

تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد الاعتقالات السياسية بحق الصحفيين والأسرى المحررين، وسط إدانات واسعة لانتهاك الاحتلال حرية الصحافة والاعتداء على العائلات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى