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الصليب الأحمر يُطلق تحذيرًا عاجلًا في غزة: لا تقعوا فريسةً للمحتالين!

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الصليب الأحمر يُطلق تحذيرًا عاجلًا في غزة: لا تقعوا فريسةً للمحتالين!

07 يوليو 2025 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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الصليب الأحمر يُطلق تحذيرًا عاجلًا في غزة: لا تقعوا فريسةً للمحتالين!

في إطار جهودها المستمرة لحماية الأسر، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) تنبيهًا هامًا لسكان قطاع غزة، محذرةً من تصاعد عمليات الاحتيال.

وأكدت اللجنة بشكل قاطع أن "جميع الخدمات التي تقدمها مجانية بالكامل"، وشددت على أن أي طلب لأموال أو خدمات مقابل مساعدات أو تسهيل المغادرة باسمها يُعد احتيالًا صريحًا.

ونبهت اللجنة إلى أن المحتالين يستغلون ظروف الأسر، مؤكدةً على حق كل شخص في الإبلاغ عن هذه الممارسات. وأشارت بوضوح إلى أنها "لا تطلب أي أموالٍ أو خدماتٍ شخصيةٍ تحت أي ظرفٍ من الظروف."

ودعت اللجنة الدولية كل من يشتبه في تلقيه رسالة احتيال إلى التواصل الفوري على الخط المباشر: 082832400.

كما حثت على نشر هذا التحذير على نطاق واسع لضمان وصوله لأكبر عدد ممكن من الأسر وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الخدع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #خدمات الصليب الأحمر

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