اليمن يُطلق صاروخين تجاه الأراضي المُحتلَّة وقياديٌّ يعلَّق: من يعتدي على غزَّة وعلى اليمن لا يجب أن ينام

أطلقت حركة أنصار الله اليمنية، فجر اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا تجاه الأراضي المحتلة بعد ساعات من قصف الاحتلال على اليمن.

وقال القيادي في حركة أنصار الله اليمنية، نصر الدين عامر، إن "على الصهاينة التوجه إلى الملاجئ وترك النوم فمن يعتدي على غزة وعلى اليمن لا يجب أن ينام بكل هدوء، غزة ليست وحدها واليمن لا ينام على ضيم".

وأضاف، أن "العدوان الصهيوني لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه ‏ولن تمر سفينة واحدة من منطقة عمليات قواتنا المسلحة".

وأكد الجماعة لن تتوقف عن عمليات إسناد غزة إلا بوقف العدوان ورفع الحصار.

ودوت صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في الأراضي المحتلة بعد إطلاق صاروخين من اليمن.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ بشن هجوم على مدينة الحديدة في اليمن، مشيرا إلى أنه أصدر أمرا بإخلاء محطة كهرباء المدينة، ومتوعدا بشن غارات نظرا للأنشطة العسكرية في المنطقة.

وقال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن سلاح الجو هاجم في عملية أسماها "الراية السوداء" "أهدافا إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة".

وفي المقابل قالت وسائل إعلام يمنية، إن عدوانا إسرائيليا استهدف مدينة الحديدة، كما أفاد المتحدث العسكري باسم الجماعة أن "القوات الجوية اليمنية تتصدى للعدوان الصهيوني على بلدنا".

وأوضحت، أن إسرائيل استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، إضافة إلى محطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب.

المصدر / فلسطين أون لاين