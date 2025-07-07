شلالُ دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 640 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 57,418 شهيدًا و136,261 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبينت أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء، وأكثر من 40 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 751 شهيدًا و4931 جريحًا.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,860 شهيدًا، و24,220 جريحاً، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 193,679 شهيدًا وجريحًا.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ ما تُسمى بمؤسسة GHF ليست جهة إغاثية إنسانية، بل هي واجهة استخباراتية أمنية أنشئت بدعم إسرائيلي أمريكي، وتسببت حتى اللحظة باستشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، إلى جانب 39 مفقوداً.

وقال، "جُلّهم قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات التي أُنشئت في مناطق خطيرة وحمراء ومكشوفة، وتُدار بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة مروعة، عقب استهداف وقصف عيادة الرمال غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 6 شهداء؛ بينهم طفل (5 شهور)، وإصابة 16 آخرين.

أُصيبن 4 مواطنين جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين داخل بركس لعائلة ابو سليم في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وانتشل شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الظافر 2 جنوب غرب مدينة غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مجزرة مروعة، عقب استهداف وقصف عيادة الرمال غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 6 شهداء؛ بينهم طفل (5 شهور)، وإصابة 16 آخرين من المدنيين.

وارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الجدي، في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ماجدة النجار بقصف مدفعي إسرائيلي على بني سهيلا شرق خانيونس، فيما لا يزال شقيقها وطفلاه تحت أنقاض منزلهم منذ يومين.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة حمادة في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف بلدة جباليا والمناطق الشرقية لمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين