فرص عمل في غزة: منظمة ACTED تعلن عن وظائف شاغرة ومتنوعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة أكتد (ACTED)، وهي منظمة دولية غير حكومية مسجلة في فرنسا، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات السكانية الضعيفة وتعزيز التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل الوظائف المعلن عنها مناصب متنوعة تتطلب مؤهلات وخبرات مختلفة، وتتيح فرصًا للانضمام إلى فريق عمل ملتزم بتقديم المساعدات الإنسانية والتنمية طويلة الأمد.

الوظائف الشاغرة في منظمة ACTED بغزة:

1. موظفو دعم العمليات اليومية (قائمة العمال اليومية)

تبحث منظمة ACTED عن مرشحين للعمل بعقود يومية في المواقع التالية: دير البلح، خانيونس، ومدينة غزة. ستُضاف أسماء المرشحين الناجحين إلى قائمة ACTED للاستفادة من أي فرص عمل قادمة في المهن التالية:

* عمال يومية: للتوزيع و/أو المستودعات.

* المُعدّون (Enumerators).

* الحراس (Guards).

* عمال النظافة (Cleaners).

* مساعدين يوميين: في مجالات التوزيع، الحماية، والمخازن.

متطلبات الوظيفة:

* التعليم الثانوي الأساسي.

* الخبرة العملية السابقة و/أو الخبرة في المنظمات غير الحكومية تعتبر ميزة إضافية.

* المرونة، القدرة على التكيف، الالتزام بالمواعيد، ومهارات العمل الجماعي.

آخر موعد للتقديم: 15 يوليو 2025.

طريقة التقديم: يرجى الضغط على الرابط المخصص للتقديم، اضغط هنا.

2. مسؤول ميداني لتقييم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH Assessment Field Officer)

مدة العقد 4 أشهر قابلة للتجديد، والموقع في قطاع غزة. تاريخ البدء في أقرب وقت ممكن. سيقوم شاغل الوظيفة بدعم تنفيذ أنشطة التقييم لمجموعة WASH تحت إشراف فريق التقييم والتنسيق التابع لبرنامج REACH.

المسؤوليات الرئيسية:

* المساعدة في تدريب المحصين، تنظيف البيانات والتحقق من صحتها، إدخال البيانات بدقة، ووضعها في سياقها.

* المساعدة في تخطيط وتنفيذ العمل الميداني.

* دعم مشاركة الشركاء والحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة.

* المساهمة في جمع البيانات الميدانية ومهام تحديد النطاق ومناقشات المجموعات البؤرية.

* إعداد التقارير عن النتائج وضمان حلقات التغذية الراجعة.

* التواصل مع التنسيق الأمني للإبلاغ عن التحركات والمشكلات الأمنية.

متطلبات الوظيفة:

* خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة تنفيذ مشروع في منظمة غير حكومية كمسؤول أو مستوى معادل.

* خبرة في جمع البيانات وتسهيل مناقشات المجموعات البؤرية.

* الخبرة في استخدام KoboToolbox أو ODK.

* إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

* مهارات تواصل وتحليل قوية، العمل الجماعي، والمرونة.

* مهارات كتابة ومعرفة باستخدام الهواتف الذكية وبرامج MS Office.

* تعتبر الخلفية في قطاع المياه والصرف الصحي ميزة إضافية.

آخر موعد للتقديم: 12 يوليو 2025.

طريقة التقديم: يرجى الضغط على الرابط المخصص للتقديم، اضغط هنا.

3. مسؤول المياه والصرف الصحي (WASH Officer)

مدة العقد 6 أشهر قابلة للتجديد، والموقع في غزة – دير البلح. تاريخ البدء في أقرب وقت ممكن.

متطلبات الوظيفة:

* درجة جامعية في الهندسة المدنية، أو البيئية، أو مجال ذي صلة.

* خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة.

* خبرة سابقة مع المنظمات غير الحكومية.

* معرفة فنية وفهم جيد لوضع المياه والصرف الصحي في غزة.

* القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع مهام متعددة.

* مهارات تواصل جيدة، وإجادة اللغتين.

* سلوك مهني، دقة، مبادرة، ورغبة في تطوير المهارات.

آخر موعد للتقديم: 15 يوليو 2025.

طريقة التقديم: يرجى الضغط على الرابط المخصص للتقديم، اضغط هنا.

ملاحظات هامة:

* ستقوم لجنة الاختيار بمراجعة جميع الطلبات فور استلامها، ولن يُنظر في طلبات لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات.

* سيتم التواصل مع المرشحين المختارين فقط لإجراء المقابلات.

* لن يتم استقبال أي استفسارات هاتفية.

* "نظرًا لحالة الطوارئ والحاجة إلى المنصب، قد يتم شغل بعض هذه الوظائف قبل نهاية إعلان الوظيفة الشاغرة."