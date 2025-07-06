جنديّ إسرائيليّ ينتحر حرقًا بعد عودته من القتال بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد موقع "واللاه" العبري أن جنديا إسرائيليا في قوات الاحتياط أقدم على الانتحار بعد معاناة شديدة من صدمة نفسية جراء خدمته في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وذكر الموقع أن الجندي دانيال إدري أنهى حياته يوم أمس في غابة بيريا قرب مدينة صفد، بعد أن عجز عن تحمل ما وصفه بـ"الأهوال" التي شهدها خلال خدمته العسكرية، لا سيما نقل جثث زملائه في ساحات القتال.

والدة الجندي، سيغال إدري، قالت إن نجلها كان يعاني من اضطرابات نفسية عميقة، مشيرة إلى أنه كان كثيرا ما يقول لها: "أشتم رائحة الجثث وأراها طوال الوقت".

وأضافت أنه حاول مرارا طلب المساعدة النفسية، وبدأ فعليا إجراءات الاعتراف به كمصاب نفسي لدى وزارة الحرب، وحصل على بعض العلاجات والدعم المالي، إلا أن وضعه ازداد سوءا.

وبحسب الوالدة، فإن دانيال كان قد طلب، قبل أسبوع فقط من انتحاره، الدخول إلى جناح الطب النفسي في أحد المستشفيات، لكن طلبه لم يلبَ فورا، حيث طلب منه الانتظار تمهيدا لنقله إلى دار رعاية.

وناشدت سيغال سلطات الاحتلال السماح بإقامة جنازة عسكرية رسمية لابنها، معتبرة أنه "سقط نتيجة المعاناة التي خلفتها الحرب"، وأضافت: "الوقت كان ضده، لم يعد يحتمل الألم. يستحق أن يكرم بجنازة تليق بخدمته".

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الحرب الإسرائيلية إلى أن عدد قتلى الجيش منذ بداية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 883 جنديا، ممن سمح بنشر أسمائهم، فيما تجاوز عدد الجرحى 6 آلاف، بينهم نحو ألف في حالة حرجة.