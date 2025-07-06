تقرير يكشف: حماس حاولت اختراق وحدة 8200 عبر مناقصة تنظيف سرِّيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، عن محاولة غير مسبوقة نفذتها حركة حماس لاختراق قاعدة سرية تابعة لوحدة 8200 للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عبر استغلال مناقصة خدمات تنظيف نُشرت على الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة أن حماس استغلت المناقصة التي نُشرت في ديسمبر 2023 كوسيلة للتسلل إلى البنية التحتية الحساسة للقاعدة، في محاولة لخرق أمني خطير يستهدف الذراع التكنولوجي والاستخباراتي الأهم في جيش الاحتلال.

وأدى هذا الكشف إلى إلغاء الجيش الإسرائيلي للمناقصة فوراً، مع فرض تشديدات أمنية مشددة على المنشآت الحيوية، لا سيما المرتبطة بوحدة 8200.

وتعتبر وحدة 8200 القلب النابض للقدرات الاستخباراتية والإلكترونية الإسرائيلية، إذ تلعب دوراً محورياً في جمع وتحليل المعلومات الرقمية والاتصالات، ما يجعل أي اختراق محتمَل يشكل تهديداً استراتيجياً كبيراً.

وتأتي هذه المحاولة في ظل تصاعد تقارير عن تطور القدرات الاستخباراتية لحركة حماس، التي أظهرت تحقيقات الاحتلال السابقة تمكن مقاتليها من معرفة تفاصيل دقيقة عن قواعد عسكرية هامة، كما تم الكشف عن بنية تحتية تكنولوجية متقدمة للحركة تحت الأرض في قطاع غزة.

ويعكس هذا التطور قدرة حماس المتنامية على جمع المعلومات الحساسة والتخطيط لعمليات معقدة، مما يدفع جيش الاحتلال إلى إعادة تقييم إجراءات الأمن الداخلي والرقابة على التعاقدات مع شركات مدنية.

ولم يصدر عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعليق رسمي حتى الآن، لكن التقديرات تشير إلى أن الكشف عن هذه المحاولة سيسفر عن إجراءات أكثر تشدداً لمنع أي محاولات مستقبلية لاختراق المنشآت العسكرية الحساسة.