فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله: مستعدون للسلم وسنواجه الاحتلال إذا لم يلتزم باتفاق وقف النار

رفض حقوقي متصاعد لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة.. ودعوات للتصدي لها دوليًّا

الاحتلال يعترف بإصابة جنديين بقذائف هاون وسط قطاع غزة

"عملة نادرة".. أهالي غزة يحطمون أثاث منازلهم للحصول على الحطب

الصحة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 191,600شهيدًا وجريحًا

مسؤولون وخبراء: تقرير البنك الدولي بشأن غزة يعكس "جزءًا ضئيلًا" من "الكارثة الاقتصادية"

مجازر لا تتوقف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 639

مستوطنون يهاجمون أراضي زراعية فلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال

يشتكون من إنهاك جسدي ونفسي.. مقاتلو "كفير" يطالبون بإجازة تسريح

خان يونس.. "سلة غذاء غزة" يحرقها الاحتلال

الاحتلال يعترف بإصابة جنديين بقذائف هاون وسط قطاع غزة

06 يوليو 2025 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
...

اعترفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة اثنين من جنودها، بقذائف هاون أطلقتها المقاومة وسط قطاع غزة.

ووفق موقع "حدشوت هبيزك" العبري؛ أطلق عناصر حماس قذائف هاون على القوات في وسط قطاع غزة. وأصيب جنديان بجروح جراء شظايا، وتم إخلاؤهما إلى المستشفى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية حرب الإبادة، إلى 881 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 6 آلاف و32، وفق معطيات الجيش على موقعه. وتواصل الفصائل الفلسطينية في غزة تصديها لجيش الاحتلال، الذي يشن بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المقاومة #كتائب القسام #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة