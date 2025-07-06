الاحتلال يعترف بإصابة جنديين بقذائف هاون وسط قطاع غزة

اعترفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة اثنين من جنودها، بقذائف هاون أطلقتها المقاومة وسط قطاع غزة.

ووفق موقع "حدشوت هبيزك" العبري؛ أطلق عناصر حماس قذائف هاون على القوات في وسط قطاع غزة. وأصيب جنديان بجروح جراء شظايا، وتم إخلاؤهما إلى المستشفى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية حرب الإبادة، إلى 881 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 6 آلاف و32، وفق معطيات الجيش على موقعه. وتواصل الفصائل الفلسطينية في غزة تصديها لجيش الاحتلال، الذي يشن بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.

المصدر / فلسطين أون لاين