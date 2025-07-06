الأغذية العالمي يطالب بطرق آمنة لوصول المجوّعين بغزة إلى المساعدات

طالب برنامج الأغذية العالمي، بفتح المزيد من الطرق الآمنة للوصول إلى جميع المواطنين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وشدد البرنامج العالمي التابع للأمم المتحدة، في منشور عبر منصة "إكس"، على ضرورة عدم تواجد مسلحين قرب مسارات الشاحنات أو نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، كما طالب بشكل عاجل بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وجدّد تحذيره من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص هناك محروم من الحصول على الطعام لأيام متتالية.

وأوضح البرنامج الأممي، مواصلته تقديم مساعدات غذائية مُنقذة للحياة داخل غزة، على الرغم من تدهور الوضع الأمني، ومحدودية الوصول، وتزايد يأس المجتمعات المحتاجة للمساعدات الغذائية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن 613 شخصا استشهدوا بالقرب من مراكز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال شهر تقريبا.

وأضافت شامداساني، في بيان الجمعة الماضية، إن بين القتلى 509 أشخاص استشهدوا في محيط مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، التي تديرها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم جيش الاحتلال بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وأسفرت الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة، عن 743 شهيدًا وأكثر من 4891 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين