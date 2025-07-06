الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة ويقيم حاجزًا عسكريًا شمال القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، ترافقت مع نصب حواجز عسكرية وعمليات تنكيل بالمواطنين، في سياق التصعيد المتواصل بحق الفلسطينيين.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء. وذكرت مصادر أمنية أن المعتقلين هم: عامر الهشلمون، وهيثم باسل جابر من مدينة الخليل، وأنس ومحمد ومؤيد فطافطة، إضافة إلى مصطفى قباجة من بلدة ترقوميا شمال غرب المحافظة. كما داهمت القوات منازل المواطنين في بلدة دورا جنوب الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، خلال اقتحامها قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين هم: الطفل كريم لدادوة (16 عامًا)، ومهند شريتح (27 عامًا)، ومؤمن شريتح (20 عامًا)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بعنف. كما اقتحمت القوات منزل المواطن إبراهيم المقدسي، وقامت بتفجير أبوابه والعبث بمحتوياته.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم الأمعري وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وفي القدس المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا مفاجئًا عند مدخل بلدة حزما شمال شرق المدينة. وقالت مصادر محلية إن الجنود أوقفوا المركبات ودققوا في هويات المواطنين، ما تسبب في إرباك حركة المرور وخلق أزمة مرورية خانقة في المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الهجمة العسكرية الإسرائيلية على مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تحذيرات حقوقية من تزايد الانتهاكات بحق المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، في ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات اليومية.

المصدر / فلسطين أون لاين