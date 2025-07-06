آلاف الإسرائيليين يطالبون بصفقة شاملة تعيد الأسرى دفعة واحدة

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى في غزة. يأتي ذلك في وقت قالت فيه حكومة الاحتلال إن وفد التفاوض سيغادر اليوم الأحد إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماعات بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة شاملة تفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى بغزة.

وخلال مؤتمر مشترك عُقد أمام مقرّ وزارة الجيش في تل أبيب، السبت، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة الاحتلال بإعطاء وفد التفاوض "تفويضاً كاملاً" لإنجاز صفقة شاملة تعيد جميع المحتجزين دفعة واحدة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن والدة أحد الأسرى قولها: "نتنياهو، حان وقت الأفعال. هذا يوم صعب، هناك على الطاولة اتفاق جديد، لكنه مجزّأ ويعيد مشهد الاختيار القاسي، رغم ذلك يمكن أن يشكّل خطوة نحو اتفاق شامل يُعيد الجميع وينهي الحرب، كما يقول الرئيس ترامب".

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أن التعديلات التي قدمتها حركة حماس بخصوص مقترح وقف إطلاق النار "غير مقبولة" من الجانب الإسرائيلي.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه "بعد تقييم شامل للوضع، أوعز رئيس الوزراء بقبول الدعوة لإجراء محادثات مكثفة لإعادة الأسرى بناءً على المقترح الأخير".

وقالت حكومة الاحتلال إن وفد التفاوض سيغادر الأحد إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماعات بشأن الصفقة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه "قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة" هذا الأسبوع. وسُئل ترامب على متن الطائرة الرئاسية عما إن كان متفائلاً بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس، فأجاب: "كثيراً"، مشيراً رغم ذلك إلى أن "الأمر يتغير بين يوم وآخر".

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات